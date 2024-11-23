В Нью-Йорке вводят плату за въезд на Манхэттен на автомобиле

С начала следующего года, в Нью-Йорке, введут плату за въезд на авто в центральную часть Манхэттен в размере 9 долларов, чтобы уменьшить пробки на дорогах и улучшить качество воздуха.

Как сообщает УНН, соответствующий план штата Нью-Йорк был одобрен на федеральном уровне, о чем сообщило Министерство транспорта США.

Детали

Отмечается, что сначала город намеревался взимать $15, но в итоге было объявлено, что плата будет достигать $9.

«Сегодня настал момент, которого мы так долго ждали, сказал журналистам в пятницу руководитель управления городского транспорта Нью-Йорка Янно Либер, - Мы преодолели последнее бюрократическое препятствие на пути к введению «платы за пробки».

Отмечается, что это решение было принято на фоне опасений, что новоизбранный президент Дональд Трамп заблокирует решение Нью-Йорка, поскольку выступает против природоохранных мероприятий, в том числе и установления таких плат.

План все еще может быть заблокирован в суде, который будет рассматривать в декабре жалобу его противников.