В Новой Зеландии депутаты сорвали работу парламента, исполнив традиционный танец хаку

Работа парламента Новой Зеландии была временно остановлена законодателями, которые исполняли традиционный танец народа маори - хаку, на фоне возмущения из-за противоречивого законопроекта, направленного на переосмысление учредительного договора страны с народом маори, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Депутат от оппозиционной партии Хана-Равити Майпи-Кларк начала традиционный церемониальный групповой танец после того, как ее спросили, поддерживает ли ее партия законопроект, по которому в четверг должно было состояться первое голосование.

В то же время хикои - или мирный протестный марш, - был организован группой защиты прав маори, который двигался в сторону столицы Веллингтона. Тысячи людей уже присоединились к 10-дневному маршу против законопроекта, который начался на крайнем севере Новой Зеландии в понедельник.

Страна часто считается лидером в сфере прав коренных народов, но противники законопроекта опасаются, что этот законопроект ставит под угрозу эти права. Критики говорят, что законопроект разделит страну и приведет к потере столь необходимой поддержки для многих маори.

Первое чтение прошло в четверг после 30-минутного перерыва при поддержке всех партий правящей коалиции. Майпи-Кларк была отстранена от работы в палате.

Маловероятно, что законопроект пройдет второе чтение, поскольку партнеры коалиции заявили, что не поддержат его, пишет издание.

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