В Никополе российский дрон попал в заправку, есть пострадавшие

В Никополе Днепропетровской области вражеский дрон попал в заправку, пострадали три человека. Об этом в Telegram сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Уже утром россияне направили на Никополь два дрона-камикадзе, попали по заправке. Пострадали трое мужчин. 32, 43 и 67 лет. Медики оказали им всю необходимую помощь, - говорится в сообщении.

Детали

Повреждены оборудование АЗС и грузовой автомобиль.

Напомним

В Днепропетровской области во время воздушной тревоги бойцы ПвК "Восток" поймали вражеский БпЛА. В полночь его приземлили его в Днепровском районе области.