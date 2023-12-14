В некоторых населенных пунктах еще возникают кратковременные сложности: в Киевстаре рассказали, как восстанавливают услуги связи
Киев • УНН
По данным пресс-службы, сеть Киевстар восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки. Более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.
Абонентам Киевстар доступна голосовая связь, но в некоторых населенных пунктах еще возникают кратковременные сложности. Также работает услуга "Домашний Интернет". Начато восстановление услуг мобильной передачи данных. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Киевстар.
По данным пресс-службы, сеть Киевстар восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки. Более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.
Абонентам доступна голосовая связь, также работает услуга "Домашний Интернет". Начато восстановление услуг мобильной передачи данных. Так, первой областью, где Киевстар восстановил мобильный интернет, стала Ивано-Франковская. Стабилизация работы сети и восстановление услуг будет проводиться постепенно, чтобы избежать перегрузки сети. В некоторых населенных пунктах все еще возникают кратковременные сложности с качеством голосовой связи, но наши специалисты их оперативно устраняют
В пресс-службе Киевстар напомнили - если ваша SIM-карта не регистрируется в сети, надо перезагрузить телефон, или включить и выключить "авиа" режим.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
В некоторых населенных пунктах еще возникают кратковременные сложности: в Киевстаре рассказали, как восстанавливают услуги связи
По данным пресс-службы, сеть Киевстар восстанавливается после самой масштабной в телеком отрасли кибератаки. Более 90% базовых станций мобильной связи на подконтрольной Украине территории находятся в работоспособном состоянии.
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