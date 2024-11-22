В небе над Украиной сегодня сбили 64 вражеских дронов - ПС ВСУ
Киев • УНН
Силы ПВО Украины сбили 64 вражеских дронов из 114 запущенных по территории страны. 41 БПЛА был локально потерян, а два улетели в направлении беларуси и рф.
Силы противовоздушной обороны сегодня, 22 ноября, сбили 64 российских беспилотников из 114 запущенных по Украине, 41 дрон был локально потерян. Также еще два БПЛА полетели в беларусь и рф, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.
Детали
Как сообщается, в течение текущих суток с 01:30 22 ноября россияне атакуют Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из российского Орла.
Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника.
По состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбито 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах. 41 беспилотник - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении россии и беларуси
Отмечается, что к отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Сейчас, как сообщили в Воздушных силах, боевая работа продолжается - четыре вражеских БпЛА еще в воздушном пространстве Украины.
рф имеет единицы экспериментальных ракет "орешник" на вооружении, Украина ведет переговоры с США по ПВО для противодействия - СМИ22 нояб. 2024, 14:29 • 8848 просмотров