В небе над Украиной сегодня сбили 64 вражеских дронов - ПС ВСУ

ukenru
Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
15:48 • 21752 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
11:15 • 79259 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 106280 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 127109 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 132121 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 122998 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 134173 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
 • 143361 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 150405 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 151063 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих шестерых детях

 • 101534 просмотра
Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

Grimes говорит, что Илон Маск стал "неузнаваемым"

 • 114705 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

 • 106034 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

 • 79100 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 103141 просмотра
публикации
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

15:48 • 21722 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

15:21 • 19328 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

11:42 • 103141 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 127103 просмотра
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
Эксклюзив

 • 132118 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

Украинский «Щедрик» засиял в праздничной кампании Chanel

15:50 • 5657 просмотра
Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

Билли Айлиш стала артисткой года по версии Apple Music

12:50 • 33712 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

S.T.A.L.K.E.R. 2 достиг миллиона продаж за менее чем полнедели после релиза

12:25 • 38233 просмотра
«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

 • 79100 просмотра
7 новогодних фильмов для праздничного настроения

7 новогодних фильмов для праздничного настроения

 • 106034 просмотра
Актуальное
В небе над Украиной сегодня сбили 64 вражеских дронов - ПС ВСУ

В небе над Украиной сегодня сбили 64 вражеских дронов - ПС ВСУ

Киев  •  УНН

 • 1560 просмотра

Read in English

Силы ПВО Украины сбили 64 вражеских дронов из 114 запущенных по территории страны. 41 БПЛА был локально потерян, а два улетели в направлении беларуси и рф.

Силы противовоздушной обороны сегодня, 22 ноября, сбили  64 российских беспилотников из 114 запущенных по Украине, 41 дрон был локально потерян. Также еще два БПЛА полетели в беларусь и рф, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в течение текущих суток с 01:30 22 ноября россияне атакуют Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из российского Орла.

Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника.

По состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбито 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах. 41 беспилотник - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении россии и беларуси

- говорится в сообщении ПС ВСУ.

Отмечается, что к отражению нападения привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сейчас, как сообщили в Воздушных силах, боевая работа продолжается - четыре вражеских БпЛА еще в воздушном пространстве Украины.

рф имеет единицы экспериментальных ракет "орешник" на вооружении, Украина ведет переговоры с США по ПВО для противодействия - СМИ22 нояб. 2024, 14:29 • 8848 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина