В небе над Украиной сегодня сбили 64 вражеских дронов - ПС ВСУ

Силы противовоздушной обороны сегодня, 22 ноября, сбили 64 российских беспилотников из 114 запущенных по Украине, 41 дрон был локально потерян. Также еще два БПЛА полетели в беларусь и рф, сообщили в пятницу в Воздушных силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Как сообщается, в течение текущих суток с 01:30 22 ноября россияне атакуют Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из российского Орла.

Всего было обнаружено и осуществлено сопровождение 114 воздушных целей противника.

По состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбито 64 вражеских беспилотника, преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах. 41 беспилотник - локально потерян, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще два российских БПЛА вышли из воздушного пространства Украины в направлении россии и беларуси