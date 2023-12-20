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В небе над Одесской областью ночью уничтожили четыре "шахеды"

Киев  •  УНН

20 декабрь 2023, 06:49  •  4390 просмотра

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Украинские силы обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над Одесской областью во время ночной атаки, при этом в зоне ответственности не было зафиксировано ни одного попадания.

Во время ночной атаки рф силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских ударных дрона в небе над Одесской областью. Об этом сообщили Силы обороны юга, пишет УНН

Детали 

Как отмечается, во время очередной ночной дроновой атаки враг направил БпЛА типа "Shahed-131/136" с южного направления, с ВОТ Крыма.

6  было уничтожено в небе над Херсонщиной;

4 - над Одесской областью;

1 - над Кировоградщиной.

"Попаданий в зоне ответственности не допущено", -  указали в сообщении в Telegram. 

Дополнение

Силы обороны в ночь на 20 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 19 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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У небі над Одещиною вночі знищили чотири "шахеди"
Four Shaheeds destroyed in the sky over Odesa region at night
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