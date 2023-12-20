В небе над Одесской областью ночью уничтожили четыре "шахеды"

Во время ночной атаки рф силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских ударных дрона в небе над Одесской областью. Об этом сообщили Силы обороны юга, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, во время очередной ночной дроновой атаки враг направил БпЛА типа "Shahed-131/136" с южного направления, с ВОТ Крыма.

6 было уничтожено в небе над Херсонщиной;

4 - над Одесской областью;

1 - над Кировоградщиной.

"Попаданий в зоне ответственности не допущено", - указали в сообщении в Telegram.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 20 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 19 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.