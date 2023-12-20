В небе над Одесской областью ночью уничтожили четыре "шахеды"
Киев • УНН
Украинские силы обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника над Одесской областью во время ночной атаки, при этом в зоне ответственности не было зафиксировано ни одного попадания.
Во время ночной атаки рф силы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских ударных дрона в небе над Одесской областью. Об этом сообщили Силы обороны юга, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, во время очередной ночной дроновой атаки враг направил БпЛА типа "Shahed-131/136" с южного направления, с ВОТ Крыма.
6 было уничтожено в небе над Херсонщиной;
4 - над Одесской областью;
1 - над Кировоградщиной.
"Попаданий в зоне ответственности не допущено", - указали в сообщении в Telegram.
Дополнение
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