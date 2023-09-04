В НБУ рассказали, что будет происходить с ценами

Детали

НБУ прогнозирует снижение инфляции – до 10,6% в 2023 году, 8,5% в 2024 году и 6,0% в 2025 году.

Как отмечают в Нацбанке, этому будет способствовать ряд факторов:



во-первых, постепенное снижение мировых цен, в частности на энергоносители;



во-вторых, завершение войны будет стимулировать наращивание производства, а большее предложение товаров будет сдерживать инфляцию;



в-третьих, НБУ и в дальнейшем будет балансировать валютный рынок и защищать привлекательность гривни. Это ограничит рост цен на импортные товары.



В НБУ также отметили, что на этапе восстановления страны дополнительную поддержку курса гривны будут обеспечивать инвестиции и международная финансовая помощь.

Напомним

НБУ прогнозировал инфляцию ниже довоенного уровня в следующем году.