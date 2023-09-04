В НБУ розповіли, що відбуватиметься з цінами
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. В Україні інфляція стрімко сповільнилася з 26% у січні до майже 11% у липні. Такий тренд зберігатиметься й надалі. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, пише УНН.
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НБУ прогнозує зниження інфляції – до 10,6% у 2023 році, 8,5% у 2024 році та 6,0% у 2025 році.
Як зазначають в Нацбанку, цьому сприятиме низка чинників:
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- по-перше, поступове зниження світових цін, зокрема на енергоносії;
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- по-друге, завершення війни стимулюватиме нарощування виробництва, а більша пропозиція товарів стримуватиме інфляцію;
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- по-третє, НБУ і надалі балансуватиме валютний ринок та захищатиме привабливість гривні. Це обмежить зростання цін на імпортні товари.
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В НБУ також зазначили, що на етапі відбудови країни додаткову підтримку курсу гривні забезпечуватимуть інвестиції та міжнародна фінансова допомога.
Нагадаємо
НБУ прогнозував інфляцію нижче довоєнного рівня у наступному році.