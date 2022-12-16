В МВД рассказали, сколько зафиксировали военных преступлений россии на территории Украины

Цитата

"С начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Нацполиции возбудили 49 001 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками", - говорится в сообщении.

Детали

Из них:



37487 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны)



9129 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)



2197 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)



103 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)



37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.



Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять резолюцию о создании специального трибунала по военным преступлениям россии против Украины.