В МВД рассказали, сколько зафиксировали военных преступлений россии на территории Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По состоянию на 16 декабря правоохранительные органы с начала полномасштабного вторжения начали более 49 тыс. уголовных производств против военных армии рф. Об этом сообщили в МВД, информирует УНН.
Цитата
"С начала полномасштабного вторжения россии в Украину следователи Нацполиции возбудили 49 001 уголовное производство по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил российской федерации и их пособниками", - говорится в сообщении.
Детали
Из них:
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- 37487 – по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение законов и обычаев войны)
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- 9129 – по ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)
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- 2197 – по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность)
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- 103 – по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена)
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- 37 – по ст. 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия) и т.д.
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Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский парламент принять резолюцию о создании специального трибунала по военным преступлениям россии против Украины.