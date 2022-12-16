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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У МВС розповіли, скільки зафіксували воєнних злочинів росії на території України

У МВС розповіли, скільки зафіксували воєнних злочинів росії на території України

Київ • УНН

 • 608932 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Станом на 16 грудня правоохоронні органи з початку повномасштабного вторгнення розпочали понад 49 тис. кримінальних проваджень проти військових армії рф. Про це повідомили у МВС, інформує УНН.

Цитата

"З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Нацполіції розпочали 49 001 кримінальне провадження за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками", - ідеться у повідомленні.

Деталі

З них:

  • 37487 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни)
  • 9129 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України)
  • 2197 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність)
  • 103 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада)
  • 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський парламент ухвалити резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів росії проти України.

Українські Національні Новини

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