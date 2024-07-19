В МВД решили полицейские автомобили «фантомы» не использовать до конца военного положения. Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко во время Часа вопросов к правительству в ВР, передает корреспондент УНН.

«Что касается «фантомов», эти автомобили находятся в городе Киеве, там дорогостоящее оборудование. И для того, чтобы во время войны не охотиться на наших граждан, мы приняли решение их до конца военного положения не использовать», - сказал Клименко.

Дополнение

До начала полномасштабного вторжения автомобили «фантомы» имели прежде всего превентивную функцию. Они должны были фиксировать нарушения скоростного режима транспортными средствами в обоих направлениях дорожного движения: как в попутном направлении, так и в обратном.