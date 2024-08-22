В МВД рассказали, чем будут заниматься инспекторы службы образовательной безопасности при школах
Киев • УНН
В учреждениях среднего образования Украины постоянно будут работать инспекторы службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за безопасность детей, контроль пропускного режима и проведение занятий по правовой осведомленности.
В учреждениях общего среднего образования Украины во время учебного процесса постоянно будут работать инспекторы службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за безопасность детей, контроль пропускного режима, патрулирование территории и проведение интерактивных занятий по правовой осведомленности. Об этом рассказала начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник в эфире телемарафона, передает УНН.
Инспекторы службы образовательной безопасности будут находиться в учреждениях общего среднего образования постоянно во время учебного процесса. Это специалисты по вопросам безопасности, которые будут контролировать то, чтобы ни одно постороннее лицо или подозрительный предмет не угрожали безопасности детей
По ее словам, инспекторы будут контролировать пропускной режим, патрулировать пришкольную территорию.
Также инспекторы службы образовательной безопасности будут проводить интерактивные занятия с детьми по вопросам правовой осведомленности и сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса: с родителями, с учителями и с детьми
Также в ответственность инспекторов будет входить помощь в разрешении конфликтов детям.
«Уже 763 учреждения общего среднего образования имеют своих инспекторов службы образовательной безопасности. В них 342 учебных заведения находятся в областных центрах, 17 областных центров нашей страны и 421 заведение общего среднего образования в территориальных общинах 20 областей. Это те инспекторы Службы образовательной безопасности, которые прошли тщательный отбор
Она рассказывает, что первый отбор состоялся среди действующих полицейских. Они пришли в специализацию, специальное обучение, которое поможет им эффективно выполнять свои служебные обязанности в учреждениях общего среднего образования.
Также происходил отбор среди гражданского населения на занятие вакантных должностей.
Это очень тщательный отбор. У нас очень высокие требования к тем работникам, которые будут работать в школе. И только четверть тех людей, которые подали анкеты, смогли пройти этот отбор и сейчас они проходят обучение, чтобы также в дальнейшем после завершения обучения работать в школах. Служба образовательной безопасности в первую очередь обеспечит своим присутствием до 2000 учреждений общего среднего образования
Напомним
Инспекторы Службы образовательной безопасности уже работают в 763 учреждениях среднего образования 20 регионов. До конца этого года правоохранители будут работать в 2000 школ страни.