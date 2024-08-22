В МВД рассказали, чем будут заниматься инспекторы службы образовательной безопасности при школах

В учреждениях общего среднего образования Украины во время учебного процесса постоянно будут работать инспекторы службы образовательной безопасности. Они будут отвечать за безопасность детей, контроль пропускного режима, патрулирование территории и проведение интерактивных занятий по правовой осведомленности. Об этом рассказала начальник Управления организации Службы образовательной безопасности Национальной полиции Украины Надежда Сытник в эфире телемарафона, передает УНН.

Инспекторы службы образовательной безопасности будут находиться в учреждениях общего среднего образования постоянно во время учебного процесса. Это специалисты по вопросам безопасности, которые будут контролировать то, чтобы ни одно постороннее лицо или подозрительный предмет не угрожали безопасности детей - говорит Сытник.

По ее словам, инспекторы будут контролировать пропускной режим, патрулировать пришкольную территорию.

Также инспекторы службы образовательной безопасности будут проводить интерактивные занятия с детьми по вопросам правовой осведомленности и сотрудничать со всеми участниками образовательного процесса: с родителями, с учителями и с детьми - добавляет она.

Также в ответственность инспекторов будет входить помощь в разрешении конфликтов детям.

«Уже 763 учреждения общего среднего образования имеют своих инспекторов службы образовательной безопасности. В них 342 учебных заведения находятся в областных центрах, 17 областных центров нашей страны и 421 заведение общего среднего образования в территориальных общинах 20 областей. Это те инспекторы Службы образовательной безопасности, которые прошли тщательный отбор - рассказывает Сытник.

Она рассказывает, что первый отбор состоялся среди действующих полицейских. Они пришли в специализацию, специальное обучение, которое поможет им эффективно выполнять свои служебные обязанности в учреждениях общего среднего образования.

Также происходил отбор среди гражданского населения на занятие вакантных должностей.

Это очень тщательный отбор. У нас очень высокие требования к тем работникам, которые будут работать в школе. И только четверть тех людей, которые подали анкеты, смогли пройти этот отбор и сейчас они проходят обучение, чтобы также в дальнейшем после завершения обучения работать в школах. Служба образовательной безопасности в первую очередь обеспечит своим присутствием до 2000 учреждений общего среднего образования - говорит она.

Напомним

Инспекторы Службы образовательной безопасности уже работают в 763 учреждениях среднего образования 20 регионов. До конца этого года правоохранители будут работать в 2000 школ страни.