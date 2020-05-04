В Минздраве назвали временные требования к работе салонов красоты во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Министерстве здравоохранения выдали временное распоряжение, в котором указаны требования для работы парикмахерских и салонов красоты, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
“При оказании услуг парикмахерских и салонов красоты нужно организовать противоэпидемические мероприятия в соответствии с Государственными санитарными правилами для парикмахерских разных типов, утвержденных постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Украины от 25 марта 1999 года № 22 и с учетом следующих временных рекомендаций, направленных на предотвращение осложнения эпидемической ситуации вследствие распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”, — говорится в распоряжении.
Указано, что противоэпидемические мероприятия следующие:
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- Нужно осуществлять температурный скрининг всех работников перед началом рабочей смены. Работников с температурой тела выше, чем 37,2°, а также тех, кто имеет признаки респираторной болезни, не допускают к работе. После каждого измерения температуры должно осуществляться дезинфекция средства для измерения.
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- Клиентов обслуживают исключительно по предварительной записи, а между обслуживанием клиентов должен быть перерыв минимум в 15 минут. При этом, они не должны контактировать друг с другом. Если возникает очередь — должно быть социальное дистанцирование вне салона или парикмахерской.
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- Внутри помещения запрещено находиться посторонним лицам, исключение — один из родителей, который сопровождает ребенка или человек, сопровождающий человека с инвалидностью.
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- На входе в заведение должен быть установлен антисептик с содержанием действующего вещества или спирта более 60%.
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- Внутри заведения должно быть на более одного клиента на 10 квадратных метров. Клиент должен находиться в помещении исключительно в респираторе или маске, которые прикрывают нос и рот.
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- Расстояние между клиентами в помещении должна быть более двух метров.
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- Работники должны использовать маску или респиратор без клапана, а также перчатки.
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- После каждого клиента должно проводиться дезинфекция и уборка поверхностей, с которыми он контактировал, а также инструментов многоразового использования.
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Кроме того указано, что владелец салона красоты должен предоставить работникам пятидневный запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства. Клиентов нужно информировать проо введеные ограничения, при входе должна быть маркировка по хранению дистанции, а в самом помещении нужно осуществлять влажную уборку и проветривание каждые 2 часа. К работе не допускаются работники старше 60 лет, а также с хроническими заболеваниями.
Сообщается, что работники должны мыть или обрабатывать руки не реже, чем раз в 3 часа, прикрывать нос и рот при чихании и кашле, не касаться лица, не контактировать с лицами с симптомами ОРВИ. Те же, кто сами имеют признаки заболевания — должны изолироваться.
Напомним, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продлило его до 22 мая.