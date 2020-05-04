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В МОЗ назвали тимчасові вимоги до роботи салонів краси під час карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. В Міністерстві охорони здоров’я видали тимчасове розпорядження, в якому вказані вимоги для роботи перукарень і салонів краси, які спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.

В МОЗ назвали тимчасові вимоги до роботи салонів краси під час карантину

“При наданні послуг перукарнями та салонами краси потрібно організувати протиепідемічні заходи відповідно до Державних санітарних правил для перукарень різних типів, затверджених постановою заступника Головного державного санітарного лікаря України від 25 березня 1999 року № 22 та з урахуванням наступних тимчасових рекомендацій, які спрямовані на запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)”, — йдеться у розпорядженні.

Вказано, що протиепідемічні заходи наступні:

  • Потрібно здійснювати температурний скринінг всіх працівників перед початком робочої зміни. Працівників з температурою тіла вище, ніж 37,2°, а також тих, хто має ознаки респіраторної хвороби, не допускають до роботи. Після кожного вимірювання температури має здійснюватись дезінфекція засобу для вимірювання.
  • Клієнтів обслуговують виключно за попереднім записом, а між обслуговуванням клієнтів має бути перерва мінімум в 15 хвилин. При цьому, вони не мають контактувати один з одним. Якщо виникає черга — має бути соціальне дистанціювання ззовні салону чи перукарні.
  • Всередині приміщення заборонено перебувати стороннім особам, виключення — один з батьків, що супроводжує дитину чи людина, що супроводжує особу з інвалідністю.
  • На вході до закладу має бути встановлений антисептик з вмістом діючої речовини чи спирту понад 60%.
  • Всередині закладу має бути на більше одного клієнта на 10 квадратних метрів. Клієнт має перебувати в приміщенні виключно в респіраторі чи масці, які прикривають ніс і рот.
  • Відстань між клієнтами в приміщенні має бути понад два метри.
  • Працівники мають використовувати маску чи респіратор без клапана, а також рукавички.
  • Після кожного клієнта має проводитись дезінфекція і прибирання поверхонь, з якими він контактував, а також інструментів багаторазового використання.

Окрім того вказано, що власник салону краси має надати робітникам п’ятиденний запас засобів індивідуального захисту і дезінфікуючі засоби. Клієнтів потрібно інформувати про введені обмеження, при вході має бути маркування щодо зберігання дистанції, а в самому приміщенні потрібно здійснювати вологе прибирання і провітрювання кожні 2 години. До роботи не допускаються працівники старше 60 років, а також з хронічними захворюваннями.

Повідомляється, що працівники мають мити чи обробляти руки не рідше, ніж раз на три години, прикривати ніс та рот при чханні та кашлі, не торкатись обличчя, не контактувати з особами з симптомами ГРВІ. Ті ж, хто самі мають ознаки захворювання — мають ізолюватися.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про пом’якшення карантину, але продовжив його до 22 травня.

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