Бывший заместитель министра обороны россии дмитрий булгаков задержан и арестован в москве в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на фсб, передает УНН.

Детали

российские СМИ сообщают, что дмитрия булгакова подозревают в растрате в особо крупном размере. По его делу проходят еще три человека.

Булгаков занимал должность заместителя министра обороны с 2008 года до сентября 2022 года, в 2016 году ему было присвоено звание героя россии.

Напомним

В апреле этого года по делу о коррупции арестовали заместителя министра обороны тимура иванова. Как сообщал источник УНН, задержание и арест тимура иванова стало возможным благодаря работе подразделения активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

министр обороны сергей шойгу не вошел в новый состав российского правительства и стал секретарем совбеза россии, а его бывшие заместители были уволены.