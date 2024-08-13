В москве усилили меры безопасности из-за угрозы диверсионных групп - СМИ
Киев • УНН
В Москве и области усилены меры безопасности из-за возможных попыток диверсий. Правоохранители предупреждены об угрозе завладения оружием, усилена охрана центра и Кремля.
В Москве усилили меры безопасности из-за угрозы проникновения диверсионных групп. Об этом пишет ряд российских Telegram-каналов, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в Москве и области правоохранителей предупредили о якобы возможных попытках завладеть их оружием.
Сейчас сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг кремля.
Также сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно сидят в резерве, на своей базе, на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.
Напомним
Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко предупредил, что россия может готовить на Курщине провокацию с химическим оружием.