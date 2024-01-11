В Москве и Подмосковье вспыхнули масштабные пожары
Киев • УНН
Пожарные борются с крупными пожарами в полимерном цехе в Обухово и промышленном здании в Москве, никто не пострадал.
В Подмосковье и Москве российские пожарные тушат два крупных пожара. Об этом информируют пожарные в социальных сетях, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в поселке Обухово рф горит кровля цеха по производству полимерной продукции на 8000 квадратных метров.
До прибытия пожарных персонал самостоятельно вышел на улицу. По предварительной информации, пострадавших нет.
Для тушения используются три пожарных гидранта. Также проложена 40-метровая магистральная линия от реки Клязьмы. Работы осложняются высокой пожарной нагрузкой здания.
Всего на месте работают около 120 специалистов и 36 единиц техники.
Позже российские пожарные сообщили о пожаре в Москве. Горит одноэтажное административно-производственное здание. Площадь пожара достигает уже около 2000 квадратных метров.
В Москве и Подмосковье вспыхнули масштабные пожары
Пожарные борются с крупными пожарами в полимерном цехе в Обухово и промышленном здании в Москве, никто не пострадал.
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