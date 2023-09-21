В момент вражеского удара по Дрогобычу на промышленном объекте находились работники
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В Дробоче во Львовской области на промышленном объекте, куда попали вражеские ракеты, находились работники, информации о пострадавших пока нет. Пожар до сих пор тушат. Об этом сообщил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк в Facebook, пишет УНН.
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«Сегодня под утро враг атаковал ракетными обстрелами Дрогобыч. Во время первой воздушной тревоги в 6:25 произошло попадание в объекты промышленной инфраструктуры. Повреждена значительная часть зданий. В момент ракетного обстрела на предприятии находились работники. К счастью информации о погибших или пострадавших пока нет», - заявил Кулиняк.
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По его словам, спасатели продолжают тушить пожар, возникший из-за попадания вражеских ракет, и разбирать завалы.
Как отметил начальник Дрогобычской РВА, во время второй воздушной тревоги в Дрогобыче было спокойно.
Напомним
Российские войска нанесли три ракетных удара по Дрогобычу в Львовской области, которые пришлись в частности по складам, есть разрушения и возгорания.