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В момент ворожого удару по Дрогобичу на промисловому об'єкті знаходилися працівники

В момент ворожого удару по Дрогобичу на промисловому об'єкті знаходилися працівники

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. В Дробочі у Львівської області на промисловому об’єкті, куди влучили ворожі ракети, знаходились працівники, інформації про постраждалих поки немає. Пожежу досі гасять. Про це повідомів начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк у Facebook, пише УНН.

Цитата

«Сьогодні над ранок ворог атакував ракетними обстрілами Дрогобич. Під час першої повітряної тривоги о 6: 25 відбулось влучання в об’єкти промислової інфраструктурі. Пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя інформації про загиблих чи постраждалих поки нема», - заявив Кулиняк. 

Доповнення

За його словами, рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла через влучання ворожих ракет, та розбирати завали.

Як зазначив начальник Дрогобицької РВА, під час другої повітряної тривоги у Дрогобичі було спокійно.

Нагадаємо

Російські війська завдали три ракетні удари по Дрогобичу у Львівській області, які прийшлися зокрема по складах, є руйнування і загоряння.

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