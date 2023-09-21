В момент ворожого удару по Дрогобичу на промисловому об'єкті знаходилися працівники
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. В Дробочі у Львівської області на промисловому об’єкті, куди влучили ворожі ракети, знаходились працівники, інформації про постраждалих поки немає. Пожежу досі гасять. Про це повідомів начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк у Facebook, пише УНН.
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«Сьогодні над ранок ворог атакував ракетними обстрілами Дрогобич. Під час першої повітряної тривоги о 6: 25 відбулось влучання в об’єкти промислової інфраструктурі. Пошкоджено значну частину будівель. В момент ракетного обстрілу на підприємстві перебували працівники. На щастя інформації про загиблих чи постраждалих поки нема», - заявив Кулиняк.
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За його словами, рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла через влучання ворожих ракет, та розбирати завали.
Як зазначив начальник Дрогобицької РВА, під час другої повітряної тривоги у Дрогобичі було спокійно.
Нагадаємо
Російські війська завдали три ракетні удари по Дрогобичу у Львівській області, які прийшлися зокрема по складах, є руйнування і загоряння.