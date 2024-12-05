В Молдове объявили чрезвычайное положение в энергетике и уволили министра
Киев • УНН
В Молдове введено чрезвычайное положение в энергетическом секторе из-за проблем с поставками газа. Президент уволила министра энергетики из-за несвоевременной закупки дешевого газа.
Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Также был уволен министр энергетики страны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NewsMaker и TV8.
Детали
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ об увольнении Виктора Парликова с должности министра энергетики. Документ опубликовали 5 декабря на официальном сайте президента.
Премьер-министр Украины объявил, что он возьмет на себя его обязанности до назначения нового министра.
Дорин Речан также указал на возможность частичного или полного прекращения подачи энергии. По его словам, чрезвычайное положение будет сохраняться до решения проблемной ситуации в энергетическом секторе.
Ранее премьер Молдовы выдвинул требование об отставке Парликова, главы Energocom Виктора Бондаря и члена наблюдательного совета Moldovagaz Сергея Тофилата. Речан считает, что они виноваты в том, что газ по более дешевым ценам не закупили вовремя, а Парликов плохо руководил отраслью.
Контекст
3 декабря в парламенте Молдовы состоялись публичные слушания о ситуации в энергетическом секторе. Провести их решили в связи с повышением тарифа на газ на 27,5% - с 13,13 леев до 16,74 леев (с НДС). Повысили тариф на фоне роста цен на газ на мировых рынках и скандала, связанного с тем, что молдаване закупила достаточно газа на зиму летом, когда были низкие цены.
Напомним
В конце ноября Виктор Парликов на встрече с руководителем "Газпрома" в рф говорил о продолжении поставок газа в 2025 году после прекращения транзита через Украину, а также о долге за газ, который Россия приписывает Молдове.