В городах Украины организовали пункты сбора помощи для пострадавших в Авдеевке - инфографика
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке во многих городах Украины организованы пункты сбора помощи, передает УНН.
В связи многочисленными обстрелами города Авдеевки Донецкой области волонтерские организации по всей Украине устроили пункты сбора помощи пострадавшим мирным жителям от обстрелов в Авдеевке и украинским военным.
По информации УНН, пункты приема помощи действуют во Львове, Луцке, Ровно, Виннице, Ужгороде, Ивано-Франковске, Житомире, Хмельницком, Одессе, Полтаве, Кропивницкому, Николаеве, Херсоне, Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе. Больше всего пунктов приема помощи пока действуют в Краматорске Донецкой области.
В частности, волонтеры просят приносить белые маскировочные сетки для военных, теплые вещи для пострадавших.
Подробнее о списке необходимых вещей можно узнать по адресам, указанным в инфографике УНН в каждом из городов.
Напомним, Авдеевку в последнии дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
В город отправили дополнительные экипажи полиции . Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева , полевые кухни . В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится , впрочем люди могут выезжать самостоятельно.
Бригады выехали для ремонта систем электроснабжения в Авдеевке 1 февраля, однако впоследствии электромонтажников обстреляли .