В містах України організували пункти збору допомоги для постраждалих в Авдіївці - інфографіка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Через надзвичайну ситуацію в Авдіїївці у багатьох містах України організовано пункти збору допомоги, передає УНН.
У зв’язку численними обстрілами міста Авдіївки Донецької області волонтерські організації по всій України влаштували пункти збору допомоги постраждалим мирним жителям від обстрілів в Авдіїївці та українським військовим.
За інформацією УНН, пункти прийому допомоги діють у Львові, Луцьку, Рівному, Вінниці, Ужгороді, Івано-Франківську, Житомирі, Хмельницькому, Одесі, Полтаві, Кропивницькому, Миколаєві, Херсоні, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Маріуполі. Найбільше пунктів прийому допомоги наразі діють у Краматорську Донецької області.
Зокрема, волонтери просять приносити білі маскувальні сітки для військових, теплі речі для постраждалих.
Детальніше про список необхідних речей можна дізнатися за адресами, вказаними в інфографіці УНН у кожному з міст.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно.
Бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці 1 лютого, однак згодом електромонтажників обстріляли.