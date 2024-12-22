В Минюсте рассказали о сроках восстановления госреестров после кибератаки

На полное восстановление государственных реестров Минюста, которые подверглись масштабной российской кибератаке, понадобится около двух недель. Такой срок назвал первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, передает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

По его словам, это была самая мощная кибератака россиян на реестры, "однако никакой информации в результате нее потеряно не было".

Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры. К этому времени будут восстановлены, как мы надеемся, платформы, на которых будут восстанавливаться реестры,