В Минюсте рассказали о сроках восстановления госреестров после кибератаки
Киев • УНН
Минюст работает над восстановлением госреестров после мощной российской кибератаки. По словам заместителя министра, полное восстановление продлится около двух недель, при этом никакой информации потеряно не было.
На полное восстановление государственных реестров Минюста, которые подверглись масштабной российской кибератаке, понадобится около двух недель. Такой срок назвал первый заместитель министра юстиции Николай Кучерявенко, передает Радио Свобода, пишет УНН.
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По его словам, это была самая мощная кибератака россиян на реестры, "однако никакой информации в результате нее потеряно не было".
Минюст в режиме 24/7 восстанавливает реестры. К этому времени будут восстановлены, как мы надеемся, платформы, на которых будут восстанавливаться реестры,
Напомним
Министерство юстиции сообщило о массированной кибератаке на государственные реестры Украины, которая готовилась месяцами. Из-за атаки приостановлена работа реестров, восстановление может занять до двух недель.