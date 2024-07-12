Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, что те кто не обновил свои данные до 16 июля получат штраф и административное нарушение. Об этом она рассказала в эфире телемарафона, передает УНН.

Опция в Резерв+, когда вы заполняете три поля с уточненной информацией, фиксируется точное время когда вы это сделали. Независимо от того, получили ли вы данные из "Оберега" или сформировали военно-учетный документ - свое обязательство вы выполнили - рассказала Черногоренко.

По ее словам, военнообязанных, которые не обновили свои данные до 16 июля, будут ждать административные нарушения и штрафы.

Если вы этого не сделаете, то вас ждет нарушение административного законодательства и штраф от 17 до 25,5 тысяч гривен - подчеркнула она.

Напомним

Кабмин принял постановление, согласно которому ТЦК смогут формировать повестки с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг", что существенно упрощает и ускоряет процедуру. Постановление значительно уменьшит бумажную нагрузку на территориальные центры комплектования и социальной поддержки и централизует процесс печати повесток.