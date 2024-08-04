Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что сейчас давать прогнозы по возвращению к графикам отключения электроэнергии на сегодня некорректно, ведь неизвестно насколько жара, которая ожидается после 12 августа, будет длительной, будет ли охватывать всю Украину, или территориально. Украинцев призывают экономно потреблять свет. Об этом Колесник заявил в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Давать такие прогнозы (относительно возвращения к графикам - ред.) на сегодня некорректно, потому что мы не понимаем, насколько эта жара будет длительной, будет охватывать всю Украину, или территориально, принимая во внимание, это температура в обед, или отдельно. Поэтому, если брать нас энергетиков, то важно влияние на потребление. Поэтому здесь один из факторов, к которым мы системно призываем - потреблять ответственно, в частности в часы пиковой нагрузки. Это с 7 до 11 утра и с 17:00 до 22:00. Это дает возможность сбалансировать энергосистему - сказал Колесник.

Напомним,

Укрэнерго сообщал, что 4 августа в Украине не планируют отключать свет. Компания призывает пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.

Синоптик Наталья Диденко сообщала, что сейчас в Украине наблюдается снижение температуры воздуха, однако, по ориентировочному прогнозу, с 12 августа температура воздуха снова повысится, снова столбики термометров поползут вверх. Температура воздуха может достигать 36 градусов.