В Минэнергетики отреагировали на заявление о готовности ТЭС к зиме лишь на треть

ukru
19:26 • 6614 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 51938 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 100578 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101556 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 88439 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84273 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 107970 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130516 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166373 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 197780 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прибыл в москву для переговоров относительно войны в Украине

13 марта, 09:55 • 38797 просмотра
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 33489 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106623 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101507 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 96622 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166376 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 197783 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140428 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147077 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183691 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 27449 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 96622 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119093 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154892 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161841 просмотра
Актуальное
В Минэнергетики отреагировали на заявление о готовности ТЭС к зиме лишь на треть

В Минэнергетики отреагировали на заявление о готовности ТЭС к зиме лишь на треть

Киев • УНН

 • 447467 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинские тепловые электростанции готовы к зиме на около 30%, заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль Forbes. В Минэнергетики, в свою очередь, отметили, что информация  Зеркаль  о состоянии ремонтных кампаний на энергетических объектах не соответствует действительности, сообщает УНН.

Детали

Елена Зеркаль во время эфира Business Breakfast от Forbes заявила, что украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) – на 70%, тепловые электростанции (ТЭС) – на около 30%.

Зеркаль отметила, что нужно ускориться с восстановлением объектов генерации, иначе Украине не пройти зиму без отключений электроэнергии.

«План восстановления генерации пока выполнен на одну треть», – отметила она.

В то же время она отметила, что сейчас удалось отремонтировать поврежденные трансформаторы и привезти автотрансформаторы из-за рубежа.

«Однако, пока еще не началось строительство защитных сооружений от атаки дронов. Агентство по восстановлению брались строить большие саркофаги, однако там также все еще на начальном этапе», – отметила Зеркаль.

Дополнение

В свою очередь заявление Зеркаль опровергли в Министерстве энергетики Украины.

"Сегодня средствами массовой информации были распространены данные о ходе ремонтной кампании на энергетических объектах со ссылкой на советницу министра энергетики Украины Лану Зеркаль. По этому поводу можем сообщить следующее:

  • Госпожа Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины.
  • Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Facebook.

Дополнение

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о состоянии ремонтных работ на об’объектах генерации. Во время заседания правительства премьер заявил, что Украина готовится ко всем возможным сценариям развития событий в отопительный сезон. Премьер сообщил, в частности, что отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций. Это 62% от общего количества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы