В Минэнергетики отреагировали на заявление о готовности ТЭС к зиме лишь на треть

Детали

Елена Зеркаль во время эфира Business Breakfast от Forbes заявила, что украинские электросети готовы к зиме на 98%, атомные электростанции (АЭС) – на 70%, тепловые электростанции (ТЭС) – на около 30%.



Зеркаль отметила, что нужно ускориться с восстановлением объектов генерации, иначе Украине не пройти зиму без отключений электроэнергии.

«План восстановления генерации пока выполнен на одну треть», – отметила она.

В то же время она отметила, что сейчас удалось отремонтировать поврежденные трансформаторы и привезти автотрансформаторы из-за рубежа.

«Однако, пока еще не началось строительство защитных сооружений от атаки дронов. Агентство по восстановлению брались строить большие саркофаги, однако там также все еще на начальном этапе», – отметила Зеркаль.

Дополнение

В свою очередь заявление Зеркаль опровергли в Министерстве энергетики Украины.

"Сегодня средствами массовой информации были распространены данные о ходе ремонтной кампании на энергетических объектах со ссылкой на советницу министра энергетики Украины Лану Зеркаль. По этому поводу можем сообщить следующее:



Госпожа Лана Зеркаль не выполняет функции советника министра энергетики Украины.



Информация, приведенная ею о состоянии ремонтной кампании на энергетических объектах, не соответствует действительности", - говорится в сообщении в Facebook.



Дополнение

8 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о состоянии ремонтных работ на об’объектах генерации. Во время заседания правительства премьер заявил, что Украина готовится ко всем возможным сценариям развития событий в отопительный сезон. Премьер сообщил, в частности, что отремонтировано и находятся в ремонте 24 энергоблока тепловых электростанций. Это 62% от общего количества.