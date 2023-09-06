В Міненергетики відреагували на заяву щодо готовності ТЕС до зими лише на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Українські теплові електростанції готові до зими на близько 30%, заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль Forbes. У Міненергетики, своєю чергою, зазначили, що інформація Зеркаль про стан ремонтних кампаній на енергетичних об'єктах не відповідає дійсності, повідомляє УНН.
Деталі
Олена Зеркаль під час ефіру Business Breakfast від Forbes заявила, що українські електромережі готові до зими на 98%, атомні електростанції (АЕС) – на 70%, теплові електростанції (ТЕС) – на близько 30%.
Зеркаль наголосила, що потрібно прискоритися з відновленням обʼєктів генерації, бо інакше Україні не пройти зиму без відключень електроенергії.
«План відновлення генерації наразі виконано на одну третину», – зазначила вона.
Водночас вона наголосила, що наразі вдалося відремонтувати пошкоджені трансформатори та привезти автотрансформатори з-закордону.
«Проте, поки ще не почалось будівництво захисних споруд від атаки дронів. Агентство з відновлення брались будувати великі саркофаги, проте там також все ще на початковому етапі», – зазначила Зеркаль.
Доповнення
Своєю чергою заяву Зеркаль спростували в Міністерстві енергетики України.
"Сьогодні засобами масової інформації були розповсюджені дані щодо перебігу ремонтної кампанії на енергетичних об’єктах з посиланням на радницю міністра енергетики України Лану Зеркаль. З цього приводу можемо повідомити наступне:
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- Пані Лана Зеркаль не виконує функції радника міністра енергетики України.
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- Інформація, наведена нею щодо стану ремонтної кампанії на енергетичнх об'єктах, не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні у Facebook.
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Доповнення
8 серпня прем’єр-міністр України Денис Шмигаля розповів про стан ремонтних робіт на об’єктах генерації. Під час засідання уряду прем’єр заявив, що Україна готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій в опалювальний сезон. Прем’єр повідомив, зокрема, що відремонтовано та перебувають у ремонті 24 енергоблоки теплових електростанцій. Це 62% від загальної кількості.