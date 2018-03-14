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В МинАПК игнорируют ряд документов, направленных на борьбу с АЧС

В МинАПК игнорируют ряд документов, направленных на борьбу с АЧС

Киев  •  УНН

 • 20107 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины затягивает принятие ряда важных документов, направленных на борьбу с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в Ассоциации животноводов Украины (АЖУ).

Речь идет о проекте приказа Минагрополитики "О внедрении компартментализации", "Об утверждении Инструкции по содержанию свиней с целью недопущения распространения инфекционных болезней", "О внесении изменений в Инструкцию по профилактике и борьбе с АЧС".

"По всем трем документам затягивается одобрение со стороны Минагрополитики. Ассоциация животноводов уже обращалась с соответствующими письмами в декабре 2017 года и требует скорейшего их принятия", - отметили в ассоциации.

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Кроме того, год назад Ассоциация животноводов Украины (АЖУ) вместе с учеными и представителями Госпродпотребслужбы разработали и передали на утверждение в Министерство аграрной политики программу борьбы с АЧС.

"К сожалению, до сих пор Программа борьбы с АЧС ("Программа профилактики и борьбы с распространением заболевания АЧС на территории Украины на 2017-2022 годы"), которая уже год лежит в МинАПК, и до сих пор остается непринятой, и когда она будет принята, не понятно. Кроме того, Программа рассчитана на 5 лет, а 2017 год мы уже потеряли.

Ассоциация животноводов Украина делала несколько запросов в Минагрополитики о том, на каком этапе находится процесс рассмотрения и согласования Программы борьбы с АЧС? Почему она не передается на рассмотрение правительства? По сути запрашиваемого вопроса Ассоциация понятный и четкий ответ так и не получила", - пояснили в ассоциации.

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В АЖУ добавили, что 14 февраля этого года Кабмин одобрил изменения в концепцию Государственной целевой программы развития аграрного сектора экономики на период до 2021 года. Разработка этого документа включена в проект плана приоритетных действий правительства на 2018 год.

"Концепция же Госпрограммы развития АПК, которая теперь и вспоминает одним предложением АЧС, по своему содержанию является довольно политическим и общим документом, который мало влияет на реальную профилактику и борьбу с АЧС", - пояснили в АЖУ и добавили, что концепция будущего документа будет предусматривать поверхностные меры профилактики и ликвидации заболевания АЧС.

Как сообщал УНН, в МинАПК "похоронили" пятилетнюю программу борьбы с АЧС.

Между тем, по подсчетам экспертов, АЧС помешала Украине заработать дополнительные 12 млн долл. на экспорте свинины. А убытки от болезни превышают уже 1 млрд грн.

Неспособность власти эффективно реагировать на распространение болезни привела к значительному удорожанию свинины и сала, констатируют специалисты.

По словам нардепа С.Тригубенко, преодолеть АЧС уполномоченным органам мешает отсутствие профессиональных кадров и неэффективное использование бюджетных средств. Кроме того, политик считает, что до тех пор, пока в Украине не будет назначен министр агрополитики, ответственного за кризис в агропромышленном комплексе стране "не найти".

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