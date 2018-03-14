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У МінАПК ігнорують низку документів, спрямованих на боротьбу з АЧС

У МінАПК ігнорують низку документів, спрямованих на боротьбу з АЧС

Київ • УНН

 • 20110 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства України затягує ухвалення низки важливих документів, спрямованих на боротьбу із африканською чумою свиней (АЧС). Про це у відповідь на запит УНН повідомили в Асоціації тваринників України (АТУ).

Йдеться, зокрема, про проект наказу Мінагрополітики “Про впровадження компартменталізації”, “Про затвердження Інструкції щодо утримання свиней з метою недопущення поширення інфекційних хвороб”, “Про внесення змін до Інструкції з профілактики та боротьби з АЧС”.

“По всіх трьох документах затягується схвалення з боку Мінагрополітики. Асоціація тваринників вже зверталася з відповідними листами в грудні 2017 року та вимагає найшвидшого їхнього прийняття”, — зазначили в асоціації.

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Крім того, рік тому Асоціація тваринників України разом із науковцями та представниками Держпродспоживслужби розробили і передали на затвердження до Міністерства аграрної політики програму боротьби з АЧС.

“На жаль, до сьогодні Програма боротьби з АЧС ("Програма профілактики та боротьби з поширенням захворювання АЧС на території України на 2017-2022 роки“), яка вже рік лежить у МінАПК, і досі залишається неприйнятою, і коли вона буде прийнята, не зрозуміло. Крім того, Програма була розрахована на 5 років, а 2017 рік ми вже втратили.

Асоціація тваринників України робила декілька запитів до Мінагрополітики про те, на якому етапі перебуває процес розгляду та погодження Програми боротьби з АЧС? Чому вона не передається на розгляд уряду? По суті запитуваного питання Асоціація зрозумілу та чітку відповідь так і не отримала”, — пояснили в асоціації.

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В АТУ додали, що 14 лютого цього року Кабмін схвалив зміни до концепції Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року. Розробка цього документа включена до проекту плану пріоритетних дій уряду на 2018 рік.

“Концепція ж Держпрограми розвитку АПК, яка тепер і згадує одним реченням АЧС, за своїм змістом є досить політичним та загальним документом, який мало впливає на реальну профілактику і боротьбу з АЧС”, — пояснили в АТУ і додали, що концепція майбутнього документа передбачатиме поверхневі заходи профілактики та ліквідації захворювання на АЧС.

Як повідомляв УНН, в МінАПК “поховали” п’ятирічну програму боротьби з АЧС.

Тим часом, за підрахунками експертів, АЧС завадила Україні заробити додаткові 12 млн дол. на експорті свинини. А збитки від хвороби перевищують вже 1 млрд грн.

Нездатність влади ефективно реагувати на поширення хвороби призвела до значного подорожчання свинини і сала, констатують фахівці.

За словами нардепа С.Тригубенка, подолати АЧС уповноваженим органам заважає відсутність професійних кадрів та неефективне використання бюджетних коштів. Крім того, політик вважає, що до того часу, поки в Україні не буде призначено міністра агрополітики, відповідального за кризу в агропромисловому комплексі країні “не знайти”.

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