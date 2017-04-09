В сети появилось видео за мгновение до взрыва в церкви в Египте

Телеканал вживую транслировал членов коптской христианской общины Вербное воскресенье, что присутствовала на службе в церкви, перед тем как там внезапно произошел взрыв.

Также издание отмечает, что в результате взрыва погибли 25 человек. Причина взрыва пока не известна.

Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв. По официальным данным погибли 23 человека.