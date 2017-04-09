В сети появилось видео за мгновение до взрыва в церкви в Египте
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Государственный телевизионный канал зафиксировал момент взрыва, который произошел в православной церкви в Египте в городе Танта, передает УНН со ссылкой на Al Arabiya.
Телеканал вживую транслировал членов коптской христианской общины Вербное воскресенье, что присутствовала на службе в церкви, перед тем как там внезапно произошел взрыв.
Также издание отмечает, что в результате взрыва погибли 25 человек. Причина взрыва пока не известна.
Как сообщал УНН, в Коптском православном соборе в Египте произошел взрыв. По официальным данным погибли 23 человека.