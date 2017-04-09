В мережі з’явилося відео за мить до вибуху в церкві в Єгипті
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Державний телевізійний канал зафіксував момент вибуху, який стався в православній церкві в Єгипті в місті Танта, передає УНН з посиланням на Al Arabiya.
Телеканал наживо транслював членів коптської християнської громади Вербну неділю, що були присутня на службі в церкві, перед тим як там раптово стався вибух.
Також видання зазначає, що внаслідок вибуху загинуло 25 осіб. Причина вибуху наразі не відома.
Як повідомляв УНН, в Коптському православному соборі в Єгипті стався вибух. За офіційними даними загинули 23 особи.