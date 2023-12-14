В Мелитополе утром прогремел взрыв - Федоров
Киев • УНН
Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, о чем сообщил городской голова Иван Федоров, без комментариев со стороны Вооруженных сил Украины.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области был слышен взрыв. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров, пишет УНН.
В Мелитополе громко. Жители сообщают о взрыве во временно оккупированном городе
Пока Генштаб ВСУ не комментировал взрыв.
Напомним
11 декабря во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. В оккупированной Феодосии после взрыва также возник пожар.
В Мелитополе утром прогремел взрыв - Федоров
Во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв, о чем сообщил городской голова Иван Федоров, без комментариев со стороны Вооруженных сил Украины.
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