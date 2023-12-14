В Мелитополе утром прогремел взрыв - Федоров

У Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт - эксперт

Эксперт считает, что у Минобороны есть политическая воля навести порядок в закупках питания для армии, а у Арсена Жумадилова есть опыт.