В.Медведчук прокомментировал нападение радикалов на круглый стол в Черновцах

"Нападение в Черновцах участников международного круглого стола "Защита прав национальных меньшинств в Украине в контексте евроинтеграции" и задержания полицией известного украинского политолога Олега Хавича - это очередное проявление политического террора, осуществляемого украинской властью и контролируемыми ею национал-радикальными организациями.

Это нападение стало еще одним подтверждением набирающей силу, унизительной для Украины тенденции, когда с целью политической расправы с инакомыслящими власть руками радикалов осуществляет репрессии по национальному и религиозному признакам, признаку места проживания и за использование русского языка ― право, которое гарантируется в Украине статьей 10 Конституции", - заявил В.Медведчук.

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» неоднократно сталкивалось с нападениями (в том числе и вооруженными) на наш офис, которые так и не были расследованы. Причем присутствовавшие при этих событиях представители Национальной полиции не предпринимали никаких действий для защиты общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.

"Призывы нардепов Высоцкого, Левуса, Княжицкого и Парасюка осуществить расправу надо мной, как и гнусная клевета Ляшко и Левуса, не расследуются правоохранительными органами, а сама информация об этих уголовных преступлениях ярких представителей «партии войны» вносится в Единый реестр досудебных расследований только после принятия судебных решений, что ведет к затягиванию расследования и означает фактическую защиту государством лиц, совершивших преступления.

Террор, осуществляемый радикалами при полном одобрении присутствовавших на месте события представителей Национальной полиции Украины, свидетельствует — власть взяла курс на то, чтобы существенно урезать конституционные права граждан. «Партии войны», получающей материальные и имиджевые бонусы, уже недостаточно конфликта на Востоке Украины, она разворачивает войну против украинского народа и Конституции.

Я убежден: это приведет к превращению Украины в тоталитарное, полицейское государство, начисто лишенное всякой цивилизационной перспективы ", - резюмировал он.