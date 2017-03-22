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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В.Медведчук прокомментировал нападение радикалов на круглый стол в Черновцах

В.Медведчук прокомментировал нападение радикалов на круглый стол в Черновцах

Киев • УНН

 • 8521 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Лидер Общественного движения " Украинский выбор - Право народа " Виктор Медведчук прокомментировал нападение радикалов участников международного круглого стола «Защита прав национальных меньшинств в Украине в контексте евроинтеграции" в Черновцах, передает УНН.

"Нападение в Черновцах участников международного круглого стола "Защита прав национальных меньшинств в Украине в контексте евроинтеграции" и задержания полицией известного украинского политолога Олега Хавича - это очередное проявление политического террора, осуществляемого украинской властью и контролируемыми ею национал-радикальными организациями.

Это нападение стало еще одним подтверждением набирающей силу, унизительной для Украины тенденции, когда с целью политической расправы с инакомыслящими власть руками радикалов осуществляет репрессии по национальному и религиозному признакам, признаку места проживания и за использование русского языка ― право, которое гарантируется в Украине статьей 10 Конституции", - заявил В.Медведчук.

Общественное движение «Украинский выбор — Право народа» неоднократно сталкивалось с нападениями (в том числе и вооруженными) на наш офис, которые так и не были расследованы. Причем присутствовавшие при этих событиях представители Национальной полиции не предпринимали никаких действий для защиты общественного порядка и обеспечения безопасности граждан.

"Призывы нардепов Высоцкого, Левуса, Княжицкого и Парасюка осуществить расправу надо мной, как и гнусная клевета Ляшко и Левуса, не расследуются правоохранительными органами, а сама информация об этих уголовных преступлениях ярких представителей «партии войны» вносится в Единый реестр досудебных расследований только после принятия судебных решений, что ведет к затягиванию расследования и означает фактическую защиту государством лиц, совершивших преступления.

Террор, осуществляемый радикалами при полном одобрении присутствовавших на месте события представителей Национальной полиции Украины, свидетельствует — власть взяла курс на то, чтобы существенно урезать конституционные права граждан. «Партии войны», получающей материальные и имиджевые бонусы, уже недостаточно конфликта на Востоке Украины, она разворачивает войну против украинского народа и Конституции.

Я убежден: это приведет к превращению Украины в тоталитарное, полицейское государство, начисто лишенное всякой цивилизационной перспективы ", - резюмировал он.

Украинские Национальные Новости

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