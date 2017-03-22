В.Медведчук прокоментував напад радикалів на круглий стіл у Чернівцях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Лідер Громадського руху “Український вибір — право народу” Віктор Медведчук прокоментував напад радикалів на учасників міжнародного круглого столу “Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції” у Чернівцях, передає УНН.
"Напад в Чернівцях на учасників міжнародного круглого столу “Захист прав національних меншин в Україні в контексті євроінтеграції” і затримання поліцією відомого українського політолога Олега Хавича — це черговий прояв політичного терору, здійснюваного українською владою і контрольованими нею націонал-радикальними організаціями.
Цей напад став ще одним підтвердженням, що набирає силу, принизливої для України тенденції, коли з метою політичної розправи з інакодумцями влада руками радикалів здійснює репресії за національною та релігійною ознаками, ознакою місця проживання і за використання російської мови — право, яке гарантується в Україні статтею 10 Конституції", - заявив В.Медведчук.
Громадський рух “Український вибір — Право народу” неодноразово стикався з нападами (в тому числі і збройними) на наш офіс, які так і не були розслідувані. Причому присутні при цих подіях представники Національної поліції не робили ніяких дій для захисту громадського порядку і забезпечення безпеки громадян.
"Заклики нардепів Висоцького, Левуса, Княжицького і Парасюка здійснити розправу наді мною, як і мерзотний наклеп Ляшка і Левуса, не розслідуються правоохоронними органами, а сама інформація про ці кримінальні злочини яскравих представників “партії війни” вноситься до Єдиного реєстру досудових розслідувань тільки після прийняття судових рішень, що веде до затягування розслідування і означає фактичну захист державою осіб, які вчинили злочини.
Терор, здійснюваний радикалами при повному схвалення присутніх на місці події представників Національної поліції України, свідчить — влада взяла курс на те, щоб істотно урізати конституційні права громадян. “Партії війни”, яка отримує матеріальні і іміджеві бонуси, вже недостатньо конфлікту на Сході України, вона розгортає війну проти українського народу і Конституції.
Я переконаний: це призведе до перетворення України на тоталітарну, поліцейську державу, начисто позбавлене будь-якої цивілізаційної перспективи", - резюмував він.