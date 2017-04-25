В Марьинке, во время обстрела, был ранен волонтер - полиция

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37574 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101424 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154607 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116065 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112288 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104099 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107015 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103519 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153128 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Марьинке, во время обстрела, был ранен волонтер - полиция

В Марьинке, во время обстрела, был ранен волонтер - полиция

Киев  •  УНН

 • 9297 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Марьинке, во время обстрела был ранен волонтер. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ЧП в Донецкой области в Facebook, передает УНН.

"В больницу г.. Курахово доставлен мужчина с осколочным ранением руки, поступило в дежурную часть Марьинского отделения полиции в 21.40. Также известно о поврежден дом и возгорания по улице Орджоникидзе. Полиция выясняет обстоятельства происшествия ", - говорится в сообщении.

Напомним, около 19.00 начался мощный обстрел города.

Установлено, что 30-летний мужчина, который представился волонтером, получил осколочное ранение и открытый перелом правой руки. Сейчас пострадавшего госпитализировали в больницу М.Покровский.

"Кроме того, в результате обстрела было зафиксировано повреждение дома по ул. Орджоникидзе 253 и возгорания крыши летней кухни буд.235. Работники ДСНС ликвидировали пожар. В обоих случаях никто не пострадал ", - добавили в полиции.

Указанная улица является одной из центральных, однако дома, повреждены расположенные неподалеку линии разграничения.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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