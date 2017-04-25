В Марьинке, во время обстрела, был ранен волонтер - полиция

"В больницу г.. Курахово доставлен мужчина с осколочным ранением руки, поступило в дежурную часть Марьинского отделения полиции в 21.40. Также известно о поврежден дом и возгорания по улице Орджоникидзе. Полиция выясняет обстоятельства происшествия ", - говорится в сообщении.

Напомним, около 19.00 начался мощный обстрел города.

Установлено, что 30-летний мужчина, который представился волонтером, получил осколочное ранение и открытый перелом правой руки. Сейчас пострадавшего госпитализировали в больницу М.Покровский.

"Кроме того, в результате обстрела было зафиксировано повреждение дома по ул. Орджоникидзе 253 и возгорания крыши летней кухни буд.235. Работники ДСНС ликвидировали пожар. В обоих случаях никто не пострадал ", - добавили в полиции.

Указанная улица является одной из центральных, однако дома, повреждены расположенные неподалеку линии разграничения.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.