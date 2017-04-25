В Мар'їнці, під час обстрілу, був поранений волонтер - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Мар’їнці, під час обстрілу був поранений волонтер. Про це повідомила прес-служба ГУ НП в Донецькій області в Facebook, передає УНН.
“До лікарні м. Курахового доставлено чоловіка з осколковим пораненням руки, надійшло до чергової частини Мар’їнського відділення поліції о 21.40. Також відомо про пошкоджений будинок та займання по вулиці Орджонікідзе. Поліція з’ясовує обставини події,” — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, близько 19.00 розпочався потужний обстріл міста.
Встановлено, що 30-річний чоловік, який представився волонтером, отримав осколкове поранення та відкритий перелом правої руки. Наразі потерпілого госпіталізовано до лікарні м.Покровськ.
“Крім того, в результаті обстрілу було зафіксовано пошкодження будинку по вул. Орджонікідзе 253 та займання даху літньої кухні буд.235. Працівники ДСНС ліквідували пожежу. В обох випадках ніхто не постраждав,” — додали в поліції.
Вказана вулиця є однією з центральних, однак будинки, які зазнали пошкоджень розташовані неподалік лінії розмежування.
Попередня правова кваліфікація — ч.2 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України.