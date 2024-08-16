В Мариуполе планируют размещать беженцев из курской области - горсовет

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области планируют размещать беженцев из курской области, сообщили со ссылкой на данные движения сопротивления в Мариупольском городском совете в пятницу, пишет УНН.

Детали

"Псевдоглава Мариуполя олег моргун выдал поручение главам районов по "подготовке к возможному размещению беженцев из курской области". Документ обнародовал Сопротивление Мариуполя", - сообщили в горсовете в Telegram.

Как сообщается, согласно документу, чиновники должны "предоставить предложения по оптимизации размещения лиц, оставшихся без жилья в результате боевых действий в 2022 году". "Также оккупанты планируют использовать так называемое "бесхозное" жилье для размещения беженцев из рф", - отметили в горсовете.

"В оккупированном Мариуполе до сих пор тысячи семей ждут обещанное захватчиками компенсационное жилье. Вместо этого псевдовласть строит ипотечные дома, а теперь еще и планирует отдавать квартиры мариупольцев жителям курской области", - отметили в Мариупольском горсовете.

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