В мае из-за атак рф количество жертв среди гражданских было наибольшим за почти год - ООН

Усиление атак армии рф этой весной привело к значительным жертвам среди гражданского населения и существенному ущербу гражданскому имуществу и инфраструктуре. В мае количество жертв среди гражданских было наибольшим за почти год. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), подготовленном Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), передает УНН.

Доклад описывает ситуацию с правами человека в Украине с 1 марта по 31 мая 2024 года. В нем освещается влияние на права человека, в частности, от новых широкомасштабных атак армии рф на критически важную энергетическую инфраструктуру, которые начались в марте и наступления россиян на Харьковскую область в мае.

"В мае количество жертв среди гражданского населения было наибольшим за почти год, бои этой весной принесли ужасные потери гражданскому населению, особенно в Харькове и Харьковской области", - заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Среди основных причин большого ущерба гражданскому населению в Мониторинговой миссии ООН определили использование мощных авиационных бомб и ракет в населенных пунктах и не менее 5 инцидентов последовательных атак в одно и то же место в течение короткого интервала времени.

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Как указали в ООН, в течение весны россияне начали свою крупнейшую с зимы 2022-2023 годов кампанию атак на критически важную энергетическую инфраструктуру, в результате чего погибли и получили ранения гражданские лица, а также пострадали миллионы людей по всей стране.

"Пять волн атак на энергетическую инфраструктуру привели к жертвам среди гражданского населения и значительным перебоям в электроснабжении для миллионов людей по всей стране, с каскадным влиянием на водоснабжение, мобильную и интернет-связь, а также общественный транспорт", - сказала Белль.

Она также добавила, что полное влияние атак на энергетическую инфраструктуру станет понятным только этой зимой.

Ранее сообщалось, что по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в мае в Украине погибли по меньшей мере 174 мирных жителя и 690 получили ранения. Такое количество пострадавших среди гражданского населения - самое высокое с июня 2023 года.