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В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 11:28  •  12671 просмотра

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На мадридской трассе М-40 разбился вертолет, в результате чего пострадали несколько человек; вероятно, причиной аварии стал сильный ветер. Движение было остановлено для работы экстренных служб.

В Испании, во время выполнения полета возле выставочного центра IFEMA, где проходила авиационная ярмарка, разбился вертолет. Согласно информации испанского издания MARCA, авария произошла на 6-м километре кольцевой дороги М-40 в Мадриде, несколько человек получили легкие травмы, передает УНН.

Детали

На 6-м километре мадридской автомагистрали М-40 на Кампо-де-лас-Насьонес в центре Мадрида упал вертолет, в результате чего три человека получили легкие ранения. Вертолет был одним из тех, что участвовал в авиационной ярмарке European Rotors, организованной на выставке IFEMA Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).

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Несмотря на то, что вертолёт упал на оживлённую автомагистраль, других сообщений о пострадавших на данном этапе нет.
Для того, чтобы на месте могли работать экстренные службы, движение на трассе было остановлено в обоих направлениях. Аварию связывают с сильным ветром, который, как полагают, дестабилизировал вертолет.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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