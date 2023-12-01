В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали
Киев • УНН
На мадридской трассе М-40 разбился вертолет, в результате чего пострадали несколько человек; вероятно, причиной аварии стал сильный ветер. Движение было остановлено для работы экстренных служб.
В Испании, во время выполнения полета возле выставочного центра IFEMA, где проходила авиационная ярмарка, разбился вертолет. Согласно информации испанского издания MARCA, авария произошла на 6-м километре кольцевой дороги М-40 в Мадриде, несколько человек получили легкие травмы, передает УНН.
Детали
На 6-м километре мадридской автомагистрали М-40 на Кампо-де-лас-Насьонес в центре Мадрида упал вертолет, в результате чего три человека получили легкие ранения. Вертолет был одним из тех, что участвовал в авиационной ярмарке European Rotors, организованной на выставке IFEMA Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).
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Несмотря на то,
что вертолёт упал на оживлённую
автомагистраль, других сообщений о пострадавших на данном этапе нет.
Для того, чтобы на месте могли работать экстренные службы, движение на трассе было остановлено в обоих направлениях. Аварию связывают с сильным ветром, который, как полагают, дестабилизировал вертолет.
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В Мадриде посреди автотрассы разбился вертолет: три человека пострадали
На мадридской трассе М-40 разбился вертолет, в результате чего пострадали несколько человек; вероятно, причиной аварии стал сильный ветер. Движение было остановлено для работы экстренных служб.
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