В.Лутковская попросила провести психиатрическую экспертизу политзаключенного С.Клиха

"Ко мне обратилась коллега, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, по поводу осужденного гражданина Украины Станислава Клиха, потому что украинская сторона считает, что он нуждается в психиатрической и психологической помощи и экспертизе. Я со своей стороны такое обращение приняла и буду просить медицинские подразделения Федеральной службы исполнения наказаний России такую ​​экспертизу провести и при необходимости оказать помощь в этом вопросе ", - заявила Т.Москалькова.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время омбудсмены Украины и РФ планируют посетить граждан Украины, которые находятся в местах несвободы в РФ, а также аналогичные визиты к гражданам РФ, находящимся в местах несвободы на территории Украины.

Напомним, что 9 января украинского политзаключенного Кремля Станислава Клиха этапировали из Грозного в Челябинск.