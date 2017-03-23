В.Лутковська попросила провести психіатричну експертизу політв'язня С.Клиха

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська звернулась до омбудсмена Російській Федерації Тетяни Москалькової з проханням провести психіатричну експертизу громадянина України Станіслава Клиха, який відбуває покарання в Росії. Про це УНН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

“До мене звернулась колега, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська, з приводу засудженого громадянина України Станіслава Клиха, тому що українська сторона вважає, що він потребує психіатричної і психологічної допомоги й експертизи. Я зі свого боку таке звернення прийняла і проситиму медичні підрозділи Федеральної служби виконання покарань Росії таку експертизу провести і за необхідності надати допомогу в цьому питанні”, — заявила Т.Москалькова.

У відомстві також наголосили, що найближчим часом омбудсмани України та РФ планують відвідати громадян України, які перебувають у місцях несвободи в РФ, а також аналогічні візити до громадян РФ, які перебувають у місцях несвободи на території України.

Нагадаємо, що 9 січня українського політв’язня Кремля Станіслава Клиха етапували з Грозного до Челябінська.

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