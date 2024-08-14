В Лубнах на Полтавщине прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
В городе Лубны Полтавской области местные жители сообщили о звуке взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
В Лубнах на Полтавщине слышали звук взрыва. Об этом Суспільному сообщили местные жители, передает УНН.
В области продолжается воздушная тревога.
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В Воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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