В “Лото-Забаву” сорвано миллион гривен

“Главный приз "Большой игры“ тиража № 921 от 2 апреля — 1 000 000 гривен, разделили между собой сразу два счастливчика!

Первый победный билет № 0237828 приобрели на фирменном столе „М.С.Л.“ в магазине „Изида“, что находится в городе Черновцы по адресу ул. Комарова, 13-Б.

А второй билет № 0033824 купили в г. Коростышеве (Житомирская обл.) на точке продажи лотерейных билетов в магазине „Стродо“ на ул. Большевистской, 59”, — сообщили в компании.

Напомним, в октябре прошлого года лотерея “Лото-Забава” была признана рекордсменом по лотерейным миллионерам. Так, 9 октября 2016 эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря “Лото-Забаве”. По состоянию на апрель счетчик насчитывает уже 262 миллионера “Лото-Забавы”.