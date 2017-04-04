В “Лото-Забаву” зірвано мільйон гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Мільйон гривень “Лото-Забави” розділять між собою двоє гравців. Про це повідомив оператор державних лотерей “М.С.Л.”, передає УНН.
“Головний приз „Великої гри“ тиражу № 921 від 2 квітня — 1 000 000 гривень, розділили між собою одразу двоє щасливчиків!
Перший переможний білет № 0237828 придбали на фірмовому столі „М.С.Л.“ у магазині „Ізіда“, що знаходиться у м. Чернівці за адресою вул. Комарова, 13-Б.
А другий білет № 0033824 купили у м. Коростишіві (Житомирська обл.) на точці продажу лотерейних білетів у магазині „Стродо“ на вул. Більшовицькій, 59”, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, у жовтні минулого року лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних мільйонерів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”. Станом на квітень лічильник нараховує вже 262 мільйонера “Лото-Забави”.