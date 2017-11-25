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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 3745 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 12170 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 13123 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 87685 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 79432 просмотра

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В "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо Плотницкого

В "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо Плотницкого

Киев  •  УНН

 • 12672 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Так называемые депутаты "народного совета ЛНР" утвердили исполняющим обязанности главы "ЛНР" Леонида Пасечника, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Народный совет" постановил признать исполняющим обязанности главы "ЛНР" Пасечника Леонида Ивановича с 25 ноября 2017 года", - отметил глава "парламента ЛНР" Владимир Дегтяренко.

Указано, что "депутаты" единогласно приняли решение.

Л.Пасичник заявил, что руководство "ЛНР" будет пресекать "любые попытки выхода за рамки закона".

Также "народный совет ЛНР" удовлетворил заявление главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого об отставке по собственному желанию. "Депутаты" поддержали заявление и предложение И.Плотницького единогласно.

Напомним, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в оставку.

Ранее советник главы МВД сообщил, что в Луганске находится около 1 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ с бронетехникой и артиллерийскими системами.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

После этого главарь "ЛНР" Игорь Плотницький выехал из Луганска в РФ.

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