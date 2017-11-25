В "ЛНР" утвердили и.о. главаря вместо Плотницкого

"Народный совет" постановил признать исполняющим обязанности главы "ЛНР" Пасечника Леонида Ивановича с 25 ноября 2017 года", - отметил глава "парламента ЛНР" Владимир Дегтяренко.

Указано, что "депутаты" единогласно приняли решение.

Л.Пасичник заявил, что руководство "ЛНР" будет пресекать "любые попытки выхода за рамки закона".

Также "народный совет ЛНР" удовлетворил заявление главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого об отставке по собственному желанию. "Депутаты" поддержали заявление и предложение И.Плотницького единогласно.

Напомним, главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий подал в оставку.

Ранее советник главы МВД сообщил, что в Луганске находится около 1 тыс. военнослужащих вооруженных сил РФ с бронетехникой и артиллерийскими системами.

Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганска появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

После этого главарь "ЛНР" Игорь Плотницький выехал из Луганска в РФ.