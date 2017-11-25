В "ЛНР" затвердили в.о. ватажка замість Плотницького

"Народна рада" постановляє визнати виконуючим обов'язки глави "ЛНР" Пасічника Леоніда Івановича з 25 листопада 2017 року", - зазначив глава "парламенту ЛНР" Володимир Дегтяренко.

Вказано, що "депутати" одноголосно прийняли рішення.

Л.Пасічник заявив, що керівництво "ЛНР" буде припиняти "будь-які спроби виходу за рамки закону".

Перед цим "народна рада ЛНР" задовольнив заяву ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького про відставку за власним бажанням. "Депутати" підтримали заяву і пропозицію І.Плотницького одноголосно.

Нагадаємо, ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький подав у відставку.

Раніше радник глави МВС повідомив, що в Луганську перебуває близько 1 тис. військовослужбовців збройних сил РФ з бронетехнікою і артилерійськими системами.

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що в центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це зв'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницкий повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. У той же час в "МВС республіки" заперечували заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.

Після цього ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький виїхав з Луганська в РФ.