В курске начали устанавливать железобетонные укрытия
Киев • УНН
В российском Курске начали установку железобетонных укрытий в местах массового скопления людей. Планируется оснастить 60 остановок в курске, 10 в железногорске и несколько в курчатове.
Сегодня, 22 августа, в российском курске начали устанавливать железобетонные укрытия. Конструкции появятся в местах массового скопления людей, сообщил врио губернатора курской области алексей смирнов, передает УНН.
Детали
Такими укрытиями планируют оснастить 60 основных остановочных павильонов. Еще 10 конструкций установят в железногорске.
Кроме того, сообщается, что несколько укрытий появятся в курчатове.
Напомним
20 августа Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о продвижении украинских войск на 28-35 км вглубь курской области рф. Освобождено 1263 кв. км территории и 93 населенных пункта.
21 августа Пентагон сообщил, что в США зафиксировали перемещение небольшого количества российских сил в курскую область. Однако представитель Пентагона не уточнил, какие именно российские силы перемещаются на это направление.