Гражданские службы задействованы круглосуточно в восстановлении электроснабжения, водоснабжения и налажены транспортного сообщения в Купянском районе, ведь в самом городе продолжает проживать около 3 тыс. гражданских. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По Купянскому направлению враг продолжает наступательные действия. Около 13 атак было отражено. Враг продолжает по тому направлению уничтожать и нашу транспортную инфраструктуру, мостовые переправы, поэтому наши гражданские службы задействованы круглосуточно и в восстановлении электроснабжения, водоснабжения и налажены транспортного сообщения, потому что, если брать город Купянск, то там еще продолжает проживать около 3 тыс. гражданских - сказал Синегубов.

Напомним

Враг начал бить по Харькову управляемыми авиабомбами типа ФАБ-500, которые имеют достаточно серьезные разрушительные силы. Ранее он использовал их для ударов только по линии фронта. Сейчас россиянам удалось модифицировать данную бомбу, которая может лететь на расстояние до 80 км, поэтому достает до любой точки Харькова.