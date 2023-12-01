В Кропивницком районе во время ночной атаки врага отработала ПВО

Во время ночной атаки российских войск в Кропивницком районе в Кировоградской области работала ПВО, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно - обошлось без пострадавших и разрушений - сообщил Райкович в Telegram.

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Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.