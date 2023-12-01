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В Кропивницком районе во время ночной атаки врага отработала ПВО

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 06:20  •  15092 просмотра

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Во время ночной атаки российских войск в Кропивницком районе в Кировоградской области работала ПВО, жертв и разрушений не зафиксировано

Во время ночной атаки российских войск в Кропивницком районе в Кировоградской области работала ПВО, предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил в пятницу глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.

Ночью враг атаковал ракетами и дронами. Во время воздушной тревоги в Кропивницком районе работала ПВО. Предварительно - обошлось без пострадавших и разрушений

- сообщил Райкович в Telegram.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 1 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 25 ударных дронов типа Shahed и одну ракету Х-59 из двух, запущенных российскими войсками.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
У Кропивницькому районі під час нічної атаки ворога відпрацювала ППО
Air defense system works in Kropyvnytskyi district during enemy night attack
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