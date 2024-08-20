В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами
Киев • УНН
В Кропивницком состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Обсудили государственные программы в энергетике, подготовку учебных заведений к офлайн-режиму и сотрудничество с ЕС.
Во вторник, 20 августа, в Кропивницком состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Об этом заявили в ОПУ, передает УНН.
Детали
Во время заседания обсудили возможности государственных программ в энергетике, создание альтернативных источников энергоснабжения, подготовку большего количества учебных заведений к работе в офлайн-режиме и сотрудничество с партнерами в Евросоюзе.
Во время заседания обсудили возможности государственных программ в энергетике, создание альтернативных источников энергоснабжения, подготовку большего количества учебных заведений к работе в офлайн-режиме и сотрудничество с партнерами в Евросоюзе
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил партнерские отношения на уровне городов и регионов и призвал наращивать эти усилия.
Каждая область и каждый город должны работать над укреплением международных связей. Нам нужны не просто подписанные документы, а ощутимые результаты партнерства. Техническая помощь, совместные проекты, привлеченные средства, развитие и внедрение политик на местах
Зеленський у Кропивницькому відвідав підприємство з сільськогосподарського машинобудування20 августа 2024, 13:22 • 15697 просмотров