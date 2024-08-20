В Кропивницком Конгресс местных и региональных властей обсудил сотрудничество регионов с международными партнерами

Во вторник, 20 августа, в Кропивницком состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины. Об этом заявили в ОПУ, передает УНН.

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Во время заседания обсудили возможности государственных программ в энергетике, создание альтернативных источников энергоснабжения, подготовку большего количества учебных заведений к работе в офлайн-режиме и сотрудничество с партнерами в Евросоюзе.

Во время заседания обсудили возможности государственных программ в энергетике, создание альтернативных источников энергоснабжения, подготовку большего количества учебных заведений к работе в офлайн-режиме и сотрудничество с партнерами в Евросоюзе - подчеркнул глава государства.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил партнерские отношения на уровне городов и регионов и призвал наращивать эти усилия.

Каждая область и каждый город должны работать над укреплением международных связей. Нам нужны не просто подписанные документы, а ощутимые результаты партнерства. Техническая помощь, совместные проекты, привлеченные средства, развитие и внедрение политик на местах - резюмировал он.

Зеленський у Кропивницькому відвідав підприємство з сільськогосподарського машинобудування